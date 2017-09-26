Около 22:00 возле пгт Калиновка Винницкой области, что в 15 километрах от Винницы, на 48 арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«26 сентября около 22:00 в подразделения ГосЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны Украины, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, на тушение пожара от воинской части привлечены 2 пожарных танка. К месту происшествия направлены подразделения ГосЧС. На месте происшествия формируется сводный отряд.
Как сообщает местное издание Myvin со ссылкой на информацию очевидцев, людей, проживающих на территории воинской части А1119 в селе Сальники пока эвакуировали в Калиновку.
«У нас здесь сейчас, как война. Взрывы, все трясет, разлетается, полно дыма, крики, плач - ужас... Пока нас эвакуировали в Калиновку, дальше, куда нас отвезут – неизвестно», – сообщил один из местных жителей.
Дорога из Винницы в направлении Стрижавки и Калиновки перекрыта.
По информации Радио Свобода, пожар произошел на 48 арсенале воинской части А1119, там взрываются артиллерийские склады. Взрывы начались, примерно, в 21:00. Местные жители добавили, что в городе отключили свет.
В свою очередь журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил, что был «атакован крупнейший склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в поселке Калиновка в 20 километрах от Винницы».
«Взрывы слышны в городе, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз», – написал он.
В то же время начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что срочно выехал на место происшествия. «Срочно выехал с группой офицеров ГШ в Калиновку - на место чрезвычайной ситуации», – написал он на своей странице в Facebook.
23:56
Полицейские и бойцы Национальной гвардии перекрыли въезды в пгт Калиновка, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел.
00:08
По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.
00:22
Пресс-служба Генерального штаба ВСУ сообщает, что на месте пожара работают два пожарных танка, пожарные расчеты военной части и соответствующие расчеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
00:30
Из-за пожара 14 поездов курсируют по измененному маршруту.
00:40
В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство
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