На место пожара на военных складах возле Калиновки Винницкой прибыли сотрудники центрального аппарата Службы безопасности Украины во главе с председателем СБУ Василием Грицаком, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами работает на месте пожара на военных складах н.п. Калиновка Винницкой области», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время работа следователей осложнена тем, что пожар пока не локализован. «После исследования всех обстоятельств инцидента будет принято решение об окончательной правовой квалификации чрезвычайного происшествия», – подчеркнули в спецслужбе.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Полицейские и бойцы Национальной гвардии перекрыли въезды в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и сел Павловка и Сальник.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.

Из-за пожара 14 поездов курсируют по измененному маршруту.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство.

По данным Генерального штаба, площадь возгорания составляет около 10% от общей площади арсенала.