Причиной пожара на складах боеприпасов возле Калиновки могли стать внешние факторы. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По его словам, ситуация в Калиновке, где произошел пожар и детонация боеприпасов на военных складах, является контролируемой и ключевая задача всех служб - позаботиться о безопасности людей.

«Мобилизованы все службы, все работают, ситуация контролируемая, принимаются меры по тушению пожара, мобилизована техника и личный состав. Сейчас все делают все возможное. Каждое подразделение выполняет свои функции - ГосЧС, Нацполиция, Минобороны», - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что ситуация серьезная, но правительство уже имеет опыт преодоления подобных ситуаций, и теперь главное, чтобы никто не пострадал.

«Сейчас проводится эвакуация людей, вся территория в радиусе 5 км отрабатывается, есть достаточное количество транспорта, чтобы перевезти граждан, которые изъявят желание поехать (в безопасное место). Уже развернуты три пункта размещения людей, там есть все необходимое. Все будет хорошо. Я просил бы не разгонять панику», - сказал Гройсман.

Он также отметил, что сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах. «Впрочем, это будут комментировать компетентные органы. Сейчас главное - позаботиться о безопасности людей и максимально быстро преодолеть последствия события», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Полицейские и бойцы Национальной гвардии перекрыли въезды в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и сел Павловка и Сальник.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.

Из-за пожара 14 поездов курсируют по измененному маршруту.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство.

По данным Генерального штаба, площадь возгорания составляет около 10% от общей площади арсенала.

Из зоны пожара на территории арсенала вблизи Калиновки эвакуировали 22 тысячи жителей.