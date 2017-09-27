Площадь возгорания составляет около 10% от общей площади 48-го арсенала Вооруженных сил Украины, расположенного в районе населенного пункта Калиновка Винницкой области, сообщает пресс-служба Генерального штаба.

Отмечается, что в половине охваченных огнем хранилищ боеприпасы отсутствуют.

«На месте происшествия работает оперативная группа Генерального штаба и Минобороны. Подразделения Национальной гвардии и Национальной полиции Украины, во взаимодействии с местными органами власти, проводят эвакуацию людей из ближайших населенных пунктов: Калиновка, Павловка и Мизяки», – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что мероприятия по локализации пожара продолжаются.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Полицейские и бойцы Национальной гвардии перекрыли въезды в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и сел Павловка и Сальник.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.

Из-за пожара 14 поездов курсируют по измененному маршруту.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство.