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Президент Петр Порошенко созывает военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны в связи с пожаром на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области. Об этом сообщает на старание Главы государства в Facebook.

«Получив доклад начальника Генштаба и главы СБУ, сразу поручил им вылететь в Винницкую область. Также в течение ночи получал информацию штаба по ликвидации аварии от премьер-министра и министра обороны», – сообщил он.

Президент также отметил эффективные действия центральной и местной власти во время эвакуации населения. «Отдельно хочу поблагодарить всех волонтеров, которые помогают спасать людей», – подчеркнул он.

«Принял решение созвать военный кабинет с участием премьер-министра, секретаря СНБО, министра обороны, начальника Генштаба, главы СБУ, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Службы чрезвычайных ситуаций сразу после их возвращения из Винницы», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство. Из-за пожара по измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов.

По данным Генерального штаба, площадь возгорания составляет около 10% от общей площади арсенала.

Премьер-министр Владимир Гройсман допускает, что причиной пожара могли стать внешние факторы.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек.

В МВД сообщили, что по состоянию на 7:00 информация о пострадавших в результате взрывов боеприпасов в полицию не поступала.

Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщила, что интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.
ForUm

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