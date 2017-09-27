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По состоянию на 6:00 27 сентября для ликвидации последствий пожара на складах боеприпасов возле Калиновки Винницкой области привлечено 691 человек и 149 единиц техники, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности от ГосЧС привлечено 195 человек и 49 единиц техники, в том числе 1 самолет Ан-32П, от Национальной полиции – 270 человек и 60 единиц техники, Нацгвардии – 136 человек и 20 единиц техники, от Минстераства обороны Украины – 30 человек личного состава и 5 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка, от ПАО «Укрзализныця» 3 пожарных поезда. Кроме того, от Министерства здравоохранения работает 30 медиков и 10 автомобилей скорой помощи.

К месту происшествия направлены 11 пиротехнических расчетов ГосЧС численностью 54 человек и 22 единиц техники. Приведены в готовность 30 пожарных расчетов численностью 150 человек и 30 единиц техники.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Из-за пожара 14 поездов курсируют по измененному маршруту.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство.

По данным Генерального штаба, площадь возгорания составляет около 10% от общей площади арсенала.

Премьер-министр Владимир Гройсман допускает, что причиной пожара могли стать внешние факторы.
ForUm

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