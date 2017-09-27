По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне эвакуированы 29 666 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, из Калиновского района эвакуированы 28 300 человек, и которых на собственном транспорте эвакуировались 20 тыс. человек, из сборных эвакопунктов - 8300 человек. Кроме того, из Центральной районной больницы эвакуированы 180 больных в городские больницы Винницы.

Из Винницкого района проведена эвакуация 1366 человек. Размещение эвакуированного населения осуществляется в Винницкой районной больнице.

По предварительной информации, травмирован 1 человек. Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в Винницкую центральную районную больницу.

Подразделениями ГосЧС ликвидировано возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

Кроме того, отключены линии электропередач Калиновка-Укрфлора и Калиновка-Лавровка. Отключено газоснабжение сел Дорожное, Медведка, Лавровка.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.

Из-за пожара 14 поездов курсируют по измененному маршруту.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство.

По данным Генерального штаба, площадь возгорания составляет около 10% от общей площади арсенала.

Премьер-министр Владимир Гройсман допускает, что причиной пожара могли стать внешние факторы.