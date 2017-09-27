По предварительным данным, пострадавших в результате пожара на военном складе возле Калиновки Винницкой области нет.

Об этом сообщил руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник в эфире телеканала 112 Украина.

«Относительно потерпевших у нас информации нет на данный момент. Причина чрезвычайного происшествия уточняется», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Полицейские и бойцы Национальной гвардии перекрыли въезды в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и сел Павловка и Сальник.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.

Из-за пожара 14 поездов курсируют по измененному маршруту.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство.