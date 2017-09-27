Из-за пожара на военных складах возле пгт Калиновка Винницкой области 14 поездов курсируют по измененному маршруту, сообщили ForUm’у в пресс-службе «Укрзализныци».

«Сегодня, 26 сентября, с 22:10 полностью закрыт для движения поездов железнодорожный перегон Сосенка-Калиновка. Это вызвано мерами безопасности в связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в/ч А-1119, что у Калиновки», – говорится в сообщении.

Отмечается, что движение поездов не осуществляется по обоим путям перегона.

Также эвакуированные работники четырех железнодорожных станций Калиновка-1, Калиновка-2, Гулевцы, Холоневская и разъезд Сальницкий.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле пгт Калиновка Винницкой области на 48 арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Полицейские и бойцы Национальной гвардии перекрыли въезды в пгт Калиновка, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.