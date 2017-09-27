Интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«Продолжается ликвидация очагов пожара. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что уже в ближайшее время группы саперов начнут проверку населенных пунктов, из которых проводилось отселение жителей, на наличие взрывоопасных предметов. Решение о возвращении граждан в их дома будет принято немедленно после завершения проверки.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство. Из-за пожара по измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов.

По данным Генерального штаба, площадь возгорания составляет около 10% от общей площади арсенала.

Премьер-министр Владимир Гройсман допускает, что причиной пожара могли стать внешние факторы.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек.

В МВД сообщили, что по состоянию на 7:00 информация о пострадавших в результате взрывов боеприпасов в полицию не поступала.