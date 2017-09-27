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На месте пожара на складе боеприпасов возле пгт Калиновка работают два пожарных танка, пожарные расчеты военной части и соответствующие расчеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

«Сегодня, 26 сентября около 22.00, на отдельных площадках складов Вооруженных сил Украины, расположенных в районе населенного пункта Калиновка Винницкой области, произошел пожар. Принимаются все меры по локализации и тушению пожара на месте работают два пожарных танка, пожарные расчеты военной части и соответствующие расчеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия отбыла оперативная группа Генерального штаба и Минобороны.

«Причины чрезвычайного происшествия уточняются. Оперативная информация о локализации пожара будет предоставляться безотлагательно по мере поступления», – подчеркнули в генштабе.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле пгт Калиновка Винницкой области на 48 арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Полицейские и бойцы Национальной гвардии перекрыли въезды в пгт Калиновка, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.
ForUm

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