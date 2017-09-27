В Генеральном штабе ВСУ не исключают возможность диверсии как причины возникновения пожара на складах в Калиновке. Об этом сообщил 112 Украина руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник.

Отвечая на вопрос о том, моглла ли причиной пожара стать диверсии, он ответил: «Не исключена и данная информация, которая была озвучена журналистами. Различные версии рассматриваются, в таких случаях не следует отвергать ни одну из них».

Сам склад, по словам руководителя управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ, был закрытым, режимным объектом, поэтому посторонние люди не могли туда зайти «просто так».

Сейчас, по словам Сеника, версии рассматриваются различные, однако настоящая причина пожара будет названа в результате работы специалистов правоохранительных органов и экспертов, которые сейчас работают на складе.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.

Из-за пожара 14 поездов курсируют по измененному маршруту.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство.

По данным Генерального штаба, площадь возгорания составляет около 10% от общей площади арсенала.

Премьер-министр Владимир Гройсман допускает, что причиной пожара могли стать внешние факторы.

По состоянию на 6:00 27 сентбяря из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек.