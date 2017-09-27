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Из зоны пожара на территории арсенала вблизи Калиновки эвакуировали 22 тысячи жителей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гыжко.

«Уже полностью эвакуированы жители м. Калиновка, а также пяти близлежащих сел. Всего 22 тысячи жителей. Сейчас в райцентре находятся только военные и спасатели», - сообщил Гыжко, сообщает Укринформ.

По его словам, с Калиновской районной больницы до медицинских заведений Винницы эвакуировали всех больных, которые находились на плановом лечении. Также вывезли из города жителей общежитий местного училища.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Полицейские и бойцы Национальной гвардии перекрыли въезды в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и сел Павловка и Сальник.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.

Из-за пожара 14 поездов курсируют по измененному маршруту.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство.

По данным Генерального штаба, площадь возгорания составляет около 10% от общей площади арсенала.
ForUm

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