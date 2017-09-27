Интенсивность взрывов на горящих складах боеприпасов под Калиновкой составляет до трех в минуту.

Об этом в комментарии 112 Украина сообщил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гыжко.

В свою очередь в пресс-службе ГосЧС в Винницкой области сообщили, что взрывы продолжаются, но уже не с такой частотой, как ночью.

Также в пресс-службе отметили, что ситуация стабилизируется.

«Принимаются все меры, чтобы не было распространения огня. Проводится разведка территории арсенала. Воинская часть обесточена, личный состав арсенала находится в укрытиях», - об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник.

Также Сеник добавил, что «такие хранилища, склады с боеприпасами в Киеве и окрестностях города отсутствуют».

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.

Из-за пожара 14 поездов курсируют по измененному маршруту.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство.

По данным Генерального штаба, площадь возгорания составляет около 10% от общей площади арсенала.

Премьер-министр Владимир Гройсман допускает, что причиной пожара могли стать внешние факторы.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек.

В МВД сообщили, что по состоянию на 7:00 информация о пострадавших в результате взрывов боеприпасов в полицию не поступала.