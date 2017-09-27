Во время эвакуации из зоны поражениями взрывами военных складов под Калиновкой пострадали два человека. Об этом сообщил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гыжко.

«Есть два пострадавших человека, но, скажем так, это травмы вызваны более суматохой и паникой. Например, когда человек преклонного возраста быстро собирался, у него была травма и он надломил кость. Все они сейчас в Винницкой ЦРБ, им оказали помощь», - сообщил Гыжко.

По его словам, в винницкой райбольнице также принимают эвакуированных из зоны поражения, сообщает Укринформ.

Также население Калиновки и близлежащих к горящим военным складам сел приняли шесть населенных пунктов Калиновского района, в г.Казатин, полторы тысячи человек приютили в г. Хмельник. Все эти населенные пункты находятся в безопасной зоне, за 20-25 км от горящего арсенала.

Тем временем горожане готовят чай и еду для эвакуированных из Калиновки и ищут волонтеров, которые бы согласились отвезти продукты.

Пункты приема эвакуированных развернуты в двух винницких школах - №6 и №31. Также в случае необходимости винницкая власть готова развернуть пункты приема в нескольких других школах и в детском саду.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.

Из-за пожара 14 поездов курсируют по измененному маршруту.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство.

По данным Генерального штаба, площадь возгорания составляет около 10% от общей площади арсенала.

Премьер-министр Владимир Гройсман допускает, что причиной пожара могли стать внешние факторы.

По состоянию на 6:00 27 сентбяря из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек.