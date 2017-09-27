также в разделеПроисшествия
В Генштабе не исключают диверсию в Калиновке 15
За сутки в зоне АТО 15 обстрелов, ранен 1 военный 11
Генштаб: В Калиновке взрываются танковые боеприпасы 21
Из-за пожара в Калиновке эвакуировали почти 30 тысяч человек, пострадала одна женщина 31
Пожар на складах боеприпасов тушат 700 человек, задействован самолет 91
Гройсман: Причиной пожара в Калиновке могли стать внешние факторы 163
Из зоны пожара вблизи Калиновки эвакуировали 22 тысячи человек 22
Следователи СБУ во главе с Грицаком прибыли на место пожара под Калиновкой 45
Генштаб: Огнем охвачено 10% площади военных складов под Калиновкой 44
Пожар под Калиновкой: к ликвидации ЧП привлекли почти 1300 человек 25
У Генштаба пока нет информации о пострадавших от взрывов в Калиновке 35
Вокруг зоны возгорания на складах боеприпасов закрыто воздушное пространство 47
Из-за пожара на военных складах изменили маршруты 14 поездов 41
Склады под Калиновкой тушат 2 пожарных танка 64
Власти уверяют, что снаряды с горящего арсенала не долетят до Винницы 84
Правоохранители эвакуируют людей из Калиновки и близлежащих сел 111
Под Винницей горят склады боеприпасов 573
Под Тернополем на гранате подорвался полицейский-АТОшник 34

Во время эвакуации из зоны поражениями взрывами военных складов под Калиновкой пострадали два человека. Об этом сообщил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гыжко.

«Есть два пострадавших человека, но, скажем так, это травмы вызваны более суматохой и паникой. Например, когда человек преклонного возраста быстро собирался, у него была травма и он надломил кость. Все они сейчас в Винницкой ЦРБ, им оказали помощь», - сообщил Гыжко.

По его словам, в винницкой райбольнице также принимают эвакуированных из зоны поражения, сообщает Укринформ.

Также население Калиновки и близлежащих к горящим военным складам сел приняли шесть населенных пунктов Калиновского района, в г.Казатин, полторы тысячи человек приютили в г. Хмельник. Все эти населенные пункты находятся в безопасной зоне, за 20-25 км от горящего арсенала.

Тем временем горожане готовят чай и еду для эвакуированных из Калиновки и ищут волонтеров, которые бы согласились отвезти продукты.

Пункты приема эвакуированных развернуты в двух винницких школах - №6 и №31. Также в случае необходимости винницкая власть готова развернуть пункты приема в нескольких других школах и в детском саду.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.

Из-за пожара 14 поездов курсируют по измененному маршруту.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство.

По данным Генерального штаба, площадь возгорания составляет около 10% от общей площади арсенала.

Премьер-министр Владимир Гройсман допускает, что причиной пожара могли стать внешние факторы.

По состоянию на 6:00 27 сентбяря из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги