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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Винницу с целью выяснить обстоятельства и взять под личный контроль ликвидацию чрезвычайной ситуации, которая возникла в результате пожара на военных складах возле пгт Калиновка, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Сигналы о пожаре и взрывах на складах одной из воинских частей вблизи поселка Калиновка Винницкой области поступили в службы ГосЧС поздно вечером 26 сентября. Сейчас воздушное пространство в 50-километровой зоне от эпицентра события полностью закрыто. ПАО «Укрзализныця» изменила маршруты 14 поездов, эвакуированы работники 4 ближайших к месту происшествия станций», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что к эпицентру события уже выехали представители Генерального штаба, Министерства обороны, Национальной полиции Украины.

В КМУ сообщили, что мобилизован ресурс всех соответствующих служб для обеспечения безопасности людей, оказавшихся в опасной зоне.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле пгт Калиновка Винницкой области на 48 арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Полицейские и бойцы Национальной гвардии перекрыли въезды в пгт Калиновка, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.

Из-за пожара 14 поездов курсируют по измененному маршруту.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство.
ForUm

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