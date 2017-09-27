Из-за пожара на военных складах возле пгт Калиновка Винницкой области закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лвренюк.

«Сейчас МИУ ожидает уточнений от ГШ ВСУ и командования ВВС Украины по зоне ограничений полетов воздушных судов. Отдельно решением Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания, от поверхности до неограниченной высоты», – отметил он.

По словам Лвренюка, региональным филиалом ПАО «УЗ» «Юго-Западная железная дорога», перегон Сосенка-Калиновка, ДН-3 Жмеринка, закрыто движение в четном и нечетном направлении перегона. Решается вопрос об отправке пожарных поездов ПАО «УЗ» и группы разминирования ДССТ к месту чрезвычайного происшествия.

Кроме того, создан оперативный штаб ПАО «УЗ» и при необходимости уже готовы пассажирские поезда, для эвакуации населения из места чрезвычайного происшествия.

Он также сообщил, что закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир - Могилев-Подольский.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле пгт Калиновка Винницкой области на 48 арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Полицейские и бойцы Национальной гвардии перекрыли въезды в пгт Калиновка, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.

Из-за пожара 14 поездов курсируют по измененному маршруту.