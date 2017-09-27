Из-за пожара на военных складах возле станции Калиновка Винницкой области по измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов, сообщили ForUm’у в пресс-службе «Укрзализныци».

Отмечается, что время задержки их в пути составит до более 5 часов, а отдельных поездов - до 8 часов. Железнодорожный перегон Сосенка - Калиновка остается полностью закрытым для движения поездов в связи с мерами безопасности.

Сейчас по измененному маршруту курсируют следующие поездов: № 120 Львов - Кривой Рог, № 42 Трускавец - Днепр, №24 Одесса - Москва, №48 Кишинев - Москва, №84 Одесса - Ковель, №144 Ивано-Франковск-Киев, №358 Рахов - Киев, №106 Одесса - Киев, №82 Ужгород - Киев, №50 Трускавец - Киев, №118 Черновцы - Киев, №770 Каменец-Подольский-Киев, №146Измаил - Киев, №130 Ужгород - Киев, №70 Львов - Мариуполь, № 105 Киев - Одесса, №81 Киев - Ужгород, №139 Киев - Каменец-Подольский, №109 Херсон - Львов, №41Днипро - Трускавец, №771 Киев - Хмельницкий, №83 Ковель - Одесса, №341Москва - К ишинив, №119 Запорожье - Львов, №93 Минск - Одесса, №49 Киев - Трускавец, №117Киив - Черновцы, №143 Киев - Ворохта, №764 Одесса - Киев, №342 Кишинев - Москва, №74 Львов - Москва, № 772 Хмельницкий - Киев, №120 Львов - Кривой Рог, №716Перемишль - Киев, №42 Трускавец - Днепр, №110 Львов - Херсон, №715 Киев - Перемышль, №73 Москва - Львов, №111 Харьков - Львов, №69 Мариуполь - Левел, №357 Киев - Рахов, №145 Киев - Измаил, №769 / 767 Киев - Каменец - Подольский, № 47 Москва - Кишинев, №65 Москва - Кишинев, №23 Москва - Одесса и № 763 Киев - Одесса.

Эвакуированы работники 6 железнодорожных станций: Сосенка, Варшица, Калиновка-1, Калиновка-2, Гулевцы, Холоневская, а также персонал разъезда Сальницкий.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство.

По данным Генерального штаба, площадь возгорания составляет около 10% от общей площади арсенала.

Премьер-министр Владимир Гройсман допускает, что причиной пожара могли стать внешние факторы.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек.

В МВД сообщили, что по состоянию на 7:00 информация о пострадавших в результате взрывов боеприпасов в полицию не поступала.