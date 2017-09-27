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На складе в Калиновке не хранились никакие виды химических веществ, взрывы зафиксированы исключительно на площадке танковых боеприпасов. Об этом сообщил 112 Украина руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник. 

«У меня есть информация, что подрывы были как раз на площадке хранения танковых боеприпасов», - сказал он. 

При этом руководитель пресс-службы Генштаба опроверг информацию о якобы хранившихся в Калиновке химических веществах как «не соответствующую действительности». 

Отвечать за случившееся, по словам Сеника, будет командир части. «Если это воинская часть, то ответственность несет, конечно, командир части. Но определять виноватых можно будет только после того, как соответствующие оперативные правоохранительные группы выяснят, что там на самом деле произошло». 

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.

Из-за пожара 14 поездов курсируют по измененному маршруту.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство.

По данным Генерального штаба, площадь возгорания составляет около 10% от общей площади арсенала.

Премьер-министр Владимир Гройсман допускает, что причиной пожара могли стать внешние факторы.

По состоянию на 6:00 27 сентбяря из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек.
ForUm

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