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По состоянию на 7:00 информация о пострадавших в результате взрывов боеприпасов на военных складах в Калиновке в полицию не поступала. Об этом заявил врио председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что правоохранители обеспечивают общественную безопасность и порядок на территориях, прилегающих к эпицентру пожара и взрывов боеприпасов. Полицейские принимают меры по обеспечению сохранности имущества граждан, которые вынуждены уехать из опасных территорий

Непосредственно на месте происшествия деятельность подразделений полиции Аброськин.

«Работают все необходимые службы, правоохранительные подразделения. 239 полицейских патрулируют непосредственно город Калиновку. Обстановка полностью под контролем, подтвержденных фактов мародерства не зафиксировано», - прокомментировал ситуацию руководитель Нацполиции.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.

Из-за пожара 14 поездов курсируют по измененному маршруту.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство.

По данным Генерального штаба, площадь возгорания составляет около 10% от общей площади арсенала.

Премьер-министр Владимир Гройсман допускает, что причиной пожара могли стать внешние факторы.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек.

Как сообщил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гыжко, во время эвакуации пострадали два человека. 
ForUm

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