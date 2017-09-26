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Полицейские и бойцы Национальной гвардии перекрыли въезды в пгт Калиновка, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Сегодня, 26 сентября, в 21.50 в Калиновский отдел полиции Винницкой области поступило сообщение о детонации боеприпасов на территории одной из воинских частей.

По приказу и.о. председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, по тревоге подняты сотрудники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. Для координации деятельности всех подразделений полиции на место происшествия отправлены заместителя главы Нацполиции Александр Фацевич. Вместе с ним в Винницкую область отбыли сотрудники аппарата Нацполиции», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что на месте развернута деятельность ситуационного центра Винницкой областной полиции - для эвакуации людей из зоны возможного поражения.

«Сейчас полицейские вместе с нацгвардейцами организовали перекрытия въездов в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел. Кроме того, правоохранители обеспечивают сохранение оставленного людьми имущества от мародеров», – подчеркнули в министерстве.

Население Калиновки составляет около 19 тыс. человек, Павловки – 1,5 тыс., Сальника - 1,2 тыс.

Как ранее сообщал ForUm, около 22:00 возле пгт Калиновка Винницкой области, что в 20 километрах от Винницы, на 48 арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.
ForUm

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