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Территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе возле пгт Калиновка, сообщает пресс-служба Винницкого горсовета.

«Доводим до вашего сведения, что территория города Винница в зону поражения имеющихся на указанных складах боеприпасов не попадает», – говорится в сообщении.

В горсовете призвали жителей сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью. «Ситуация находится под контролем областной и городской власти», – подчеркнули в ведомстве.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 21:00 возле пгт Калиновка Винницкой области на 48 арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Полицейские и бойцы Национальной гвардии перекрыли въезды в пгт Калиновка, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел.
ForUm

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