Суд в России раскрыл информацию о поставке продовольствия российской армии, размещенной в самопровозглашенных сепаратистских республиках на востоке Украины. Как сказано в приговоре районного суда в Ростове, размещенным на позициях сепаратистов российским военным раз в две недели отправляли 1300 тонн продовольствия из Ростовской области. Москва присутствие своих солдат в Донбассе всегда отрицала.

Приговор Кировского районного суда в Ростове был вынесен в ноябре 2021 года по уголовному делу о коррупции, его текст опубликован на сайте суда, пишет Радио Свобода.

Заместитель регионального управляющего по военному питанию местной компании был признан виновным по статье о посредничестве во взятке. Он был приговорен к пяти с половиной годам колонии за то, что передал 990 тысяч рублей от своего начальника руководителю Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа.

Как сказано в приговоре суда, в рабочие обязанности обвиняемого входило обеспечение запаса продовольствия для поставок российским военнослужащим на востоке Украины. Подполковник из Южного военного округа, как настаивала защита, потребовал от его начальника 90 тысяч рублей в месяц, чтобы не препятствовать работе по поставкам.

В противном случае офицер, как сказано в приговоре, «обещал срывать поставки в интересах военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в «ДНР» и «ЛНР». В тексте приговора сообщается, что поставки проходили как минимум в 2018 и 2019 году. Осенью 2018 года из-за задержки отправки колонны санитарным контролем было испорчено продовольствие на сумму около 30 миллионов рублей.

Обвиняемый рассказывал, что одна поездка грузовика к сепаратистам обходилась поставщикам в 65-80 тысяч рублей. Высокая цена была связана с риском для жизни водителей. На границе они сдавали документы, снимали с машин номера и следовали по украинской территории «под охраной принимающей стороны». Перед отправкой их проверял россиянин в звании майора. Подсудимый настаивал, что он военный, однако суд установил, что такой человек в армии никогда не служил.

По приблизительным подсчетам РС, поставки 1300 тонн продовольствия раз в две недели хватило бы для обеспечения примерно 26 тысяч человек. Однако из приговора не следует, что поставками занималась только одна компания.

Россия всегда отрицала участие своих военнослужащих в боевых действиях на востоке Украины, утверждая, что украинским войскам там противостоит «народная милиция», состоящая из жителей Донбасса, в которой граждане России могут присутствовать только как добровольцы. В то же время ряд журналистских расследований и публикации украинских спецслужб указывали, что российская армия принимала непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины. Речь шла не только о поддержке артиллерийскими ударами, но и о боях между российскими военными и украинской армией.