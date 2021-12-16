Появление тезиса о поставках продуктов российским военнослужащим в самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» в приговоре одного из ростовских судов - это ошибка составителей текста, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На сайте Кировского суда Ростовской области опубликован приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия в Южном военном округе в 2019 году. В тексте есть фраза «Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР». Также там есть фраза о том, что передача взяток была личной инициативой в связи с высказыванием контрагентом угроз по срыву поставки продукции в интересах ... военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР».

Пескова попросили это прокомментировать, передает Интерфакс.

«Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. ВС РФ есть на территории Российской Федерации», - ответил он.

Его спросили, знают ли в администрации президента, кому могли поставляться продукты на такую сумму.

«Гуманитарная помощь постоянно поставляется. Вы знаете об этом. Она постоянно поставляется в эти республики. Эти республики остро нуждаются в этой гуманитарной помощи. Но ни о каких поставках, тех (о которых) вы процитировали (сообщение), речи идти не может. Это ошибка тех, кто составлял этот документ», - сказал Песков.