ЮНЕСКО внесла традиционный крымскотатарский орнамент «орьнек» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Поздравляю крымскотатарский народ и всю Украину со знаковой победой. ЮНЕСКО внесло традиционный крымскотатарский орнамент «орьнек» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Это достойное признание самобытности кырымлы и красоты культурной мозаики Украины», - написал он в Twitter.

Как уточнил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, решение было принято на 16-й сессии во время заседания Межправительственной комиссии в Париже.

«Это однозначная победа для Украины. Ведь она наглядно свидетельствует, что культура Крыма невероятна и ее необходимо оберегать. На международном уровне. Благодарен Евгению Нищуку за начало этой инициативы, а командам Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел за то, что мы завершили это ответственное дело», - говорится в его Telegram-канале.