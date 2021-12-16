В ходе спецоперации в Киеве прекращена деятельность центра международной террористической организации «Исламское государство». У злоумышленников изъято оружие и боеприпасы, сообщил пресс-центр СБУ.

Установлено, что руководителем группировки был один из лидеров ИГИЛ, которого СБУ задержала и экстрадировала в Грузию в мае 2020 года.

По предварительным данным, в состав ячейки входило 12 человек. Пятеро из них – граждане РФ, находящиеся в розыске за преступления в разных странах мира.

Кроме того, злоумышленники причастны к финансированию террористической деятельности боевиков Исламского государства на территории Ближнего Востока.

Сотрудники СБУ задокументировали факты их переписки с лицами, находящимися в Сирии и участвующими в боевых действиях.

Для маскировки незаконного пребывания в столице нашего государства они рассредоточились по отдельным адресам разных районов города.

В ходе 11 обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили:

оружие и патроны к нему;

поддельные документы;

средства связи.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.