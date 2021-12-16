В ходе спецоперации в Киеве прекращена деятельность центра международной террористической организации «Исламское государство». У злоумышленников изъято оружие и боеприпасы, сообщил пресс-центр СБУ.
Установлено, что руководителем группировки был один из лидеров ИГИЛ, которого СБУ задержала и экстрадировала в Грузию в мае 2020 года.
По предварительным данным, в состав ячейки входило 12 человек. Пятеро из них – граждане РФ, находящиеся в розыске за преступления в разных странах мира.
Кроме того, злоумышленники причастны к финансированию террористической деятельности боевиков Исламского государства на территории Ближнего Востока.
Сотрудники СБУ задокументировали факты их переписки с лицами, находящимися в Сирии и участвующими в боевых действиях.
Для маскировки незаконного пребывания в столице нашего государства они рассредоточились по отдельным адресам разных районов города.
В ходе 11 обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили:
- оружие и патроны к нему;
- поддельные документы;
- средства связи.
Изъятые предметы направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
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