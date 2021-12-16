В парламенте создана межкомитетская рабочая группа по подготовке комплексных законодательных предложений о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации. Соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщается на сайте парламента.

Рабочая группа будет работать на базе Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и Комитета по вопросам правовой политики.

Главой рабочей группы стал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

Новосозданный орган будет работать над обновлением Конституции в части местного самоуправления и организации административно-территориального устройства в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления.

Ключевыми политическими вопросами станут статус самоуправления на субрегиональном уровне и формирование надзора, назначение и деятельность префектов.

Согласно распоряжению, члены рабочей группы должны подготовить предложения до 1 марта 2022 года.