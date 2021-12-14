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Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу, которым был удовлетворен иск кипрской компании Triantal Investments Ltd. и отменено решение Национального банка от 13 декабря 2016 № 105 об определении связанных с Приватбанком лиц.

В то же время суд закрыл производство по этому делу, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Напомним, компания Triantal Investments Ltd, подконтрольная бывшему акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому, до национализации являлась владельцем 16,7362% акций банка.

«Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда апелляционной инстанции. Судом отменено решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года, а производство по делу закрыто, поскольку в соответствии с позицией Большой Палаты Верховного Суда по делу № 826/20221/16 решение Национального банка об определении лиц связанными не может быть обжаловано в суде никакой юрисдикции», – отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Напомним, согласно статье 52 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» Нацбанк при осуществлении банковского надзора вправе определять связанных с банком лиц. Такое право Нацбанк реализовал, в частности, 13 декабря 2016, когда утвердил решение № 105, которым определен перечень связанных с ПриватБанком лиц.

Справка:

Связанное лицо (related party) – физическое лицо, которое по своему служебному статусу, родственным связям или имущественному положению связано с деятельностью и управлением банком и может получить определенные материальные преимущества в процессе выполнения банком своих функций.

Связанными лицами могут быть: 1) руководители банка; 2) владельцы существенного участия в банке; 3) близкие родственники, мужчина, женщина, дети, родители руководителя или владельца существенного участия в банке; 4) аффилированные лица банка, руководители и владельцы существенного участия в аффилированных лицах, а также их близкие родственники.
ForUm

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