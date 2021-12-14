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За сутки 13 декабря в Украине зафиксировано 7 283 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 123 человек;
  • летальных исходов – 387;
  • выздоровело – 27 130 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 570 448 человек;
  • выздоровели – 3 233 009 человек;
  • летальных исходов – 91 602;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 333 417.

С начала вакцинальной кампании привит 14 174 401 человек, из них получили первую дозу – 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 544 437 человек. В общей сложности проведено 26 718 836 прививок.
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