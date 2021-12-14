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Около 110 тысяч украинцев просрочили введение второй дозы вакцины против COVID-19, рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«Сейчас обязанность каждого человека – защитить себя и родных, сделав прививку. Вместе с тем около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины. Именно поэтому призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу», – объяснил замминистра здравоохранения.

Он напомнил, что минимально возможные интервалы для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.

В то же время данные электронной медицинской системы здравоохранения Украины за август-октябрь свидетельствуют, что невакцинированные имеют в 5 раз выше риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.
ForUm

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