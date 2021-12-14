В ходе следственно-оперативных действий в Киеве разоблачена еще одна схема незаконного получения международных свидетельств о вакцинации от COVID-19, сообщил пресс-центр СБУ.

За деньги дельцы предлагали оформить соответствующие медицинские документы без фактической прививки.

Как свидетельствуют предварительные данные, «прибыль» злоумышленников составила более 5 млн грн ежемесячно. Сейчас это самая большая по количеству изготовленных COVID-фальшивок сеть в Украине.

Установлено, что противоправную деятельность организовали два жителя столицы. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и 6 семейных врачей из разных регионов страны.

За разные суммы денег они вносили данные клиентов в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг «Дия».

Для передачи «списков» для оформления фиктивных документов организаторы схемы привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги.

По материалам СБУ, решается вопрос по сообщению организаторам схемы о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.