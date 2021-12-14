также в разделеОбщество
Около 110 тысяч украинцев вовремя не сделали вторую COVID-прививку 15
Эдуард Ставицкий вошел в топ-100 самых влиятельных людей Украины 14
Замгендиректора предприятия Укроборонпрома «просил» 80 тысяч у иностранцев 37
13 декабря. Картина дня 22
Минюст отдает бесплатно 7 конфискованных авто 41
От ж/д станции в Карпатах запустили маршрутки в Буковель 30
Жителя Тернополя наказали за появление в общественном виде с расстегнутой ширинкой 33
СБУ рассекретила документы о репрессиях СССР в Крыму 24
Большинство украинцев хотели бы выехать на работу в Германию 14
Гогилашвили внесли в базу «Миротворца» 33
В Украине усилили охрану объектов критической инфраструктуры 15
«Жертв» насильственной паспортизации РФ не лишат гражданства Украины 19
СНБО: «Омикрон» в Украине может появиться на этой неделе 11
Более 40% украинцев считают действия Венгрии на Закарпатье подготовкой к оккупации 29
ЕС ввел санкции против ЧВК «Вагнер» 31
Сбившего людей на переходе в Луцке подростка поместили в изолятор 14
С января тысячу за вакцинацию можно будет потратить на лекарства 209
Экс-директоров госпредприятий разоблачили на масштабной «зерновой схеме» 45

14 декабря Украина чествует участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В настоящее время в Украине 1,7 миллиона человек, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, из которых более 185 тысяч ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и около 56 тысяч человек с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы, сообщила пресс-служба Кабмина.

«В фокусе деятельности правительства – забота об участниках ликвидации, чернобыльцах с инвалидностью, их медицинская и социальная защита, решение неотложных бытовых проблем», - заявили в правительстве.

Так, государственным бюджетом Украины на 2021 год для обеспечения социальной защиты указанных граждан предусмотрено около 2,57 миллиарда гривен, что почти на 400 миллионов гривен больше, чем в 2020 году.

На 2022 год на указанные цели предусмотрено 2,83 млрд грн, или на 258 млн грн больше, чем в 2021 году.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
16
Теги