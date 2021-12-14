14 декабря Украина чествует участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В настоящее время в Украине 1,7 миллиона человек, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, из которых более 185 тысяч ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и около 56 тысяч человек с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы, сообщила пресс-служба Кабмина.

«В фокусе деятельности правительства – забота об участниках ликвидации, чернобыльцах с инвалидностью, их медицинская и социальная защита, решение неотложных бытовых проблем», - заявили в правительстве.

Так, государственным бюджетом Украины на 2021 год для обеспечения социальной защиты указанных граждан предусмотрено около 2,57 миллиарда гривен, что почти на 400 миллионов гривен больше, чем в 2020 году.

На 2022 год на указанные цели предусмотрено 2,83 млрд грн, или на 258 млн грн больше, чем в 2021 году.