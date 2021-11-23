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На борту судна «Ocean Grand» из города Балтимор, штат Мэриленд, США в Украину прибыли 2 катера типа «Island», получившие названия «Фастов» и «Сумы».

Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы stand by (SBA) для Украины и по его итогам решил выделить стране второй транш $699 млн и продлить действие программы до июня 2022 года.

Одним из структурных маяков меморандума Украины с МВФ является завершение до конца ноября 2021 года процесса отбора и назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и обеспечение ее автономии, сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.  

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил об ускорении спада текущей волны COVID-19. За сутки 22 ноября в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Командование ВС РФ наращивает боеготовность российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В ночь на 23 ноября на западе Болгарии по меньшей мере 45 человек погибли в результате серьезной аварии и возгорания македонского автобуса. Среди них – 12 детей. Автобус следовал из Стамбула в Скопье. По некоторым данным, он мог врезаться в ограждение, после чего загорелся. Пока у следствия две версии: ошибка водителя и внезапная техническая неисправность.
ForUm

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