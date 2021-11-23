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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил об ускорении спада текущей волны COVID-19.

«Выявленные случаи COVID-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада: -20% и -19% за неделю соответственно. Показатель количества летальных исходов также демонстрирует первые признаки начала спада: -3% за последнюю неделю»,- сказал он на брифинге во вторник.

Также началась разгрузка медицинской системы: резерв свободных коек с кислородом увеличился до 33 500.

В то же время Ляшко подчеркнул необходимость сохранения высоких темпов вакцинации.

«Украина приближается к целям Всемирной организации здравоохранения по вакцинации – 40% взрослого населения к концу 2021 года», - сказал он.

По словам министра, Украина продолжает сохранять темпы вакцинации на уровне около 250 тыс. прививок в среднем за сутки. Так, уже 10 млн украинцев сделали полный курс прививки.

Напомним, за сутки 22 ноября в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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