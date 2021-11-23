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Сегодня, 23 ноября, на борту судна «Ocean Grand» из города Балтимор, штат Мэриленд, США в Украину прибыли 2 катера типа «Island», получившие названия «Фастов» и «Сумы», сообщило Командование Военно-Морских сил.

Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины. Впереди уже в сопровождении кораблей ВМС конечная остановка маршрута - Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля, разгрузка, отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации после длительной транспортировки.

«Вскоре на катерах «Фастов» и «Сумы» будет поднят Военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей», - говорится в сообщении.

Напомним, недавно на верфи Береговой охраны США состоялся очередной выпуск украинских моряков, прошедших 6-недельный специальный курс дополнительной подготовки для службы на «Island».

Справка:  

Передача катеров состоялась в рамках материально-технической помощи Соединенных Штатов Америки Украине, которая продолжается с 2014 года и является вкладом американского общества в укрепление морской безопасности нашей страны. Получение патрульных катеров иностранного производства позволяет украинским ВМС повысить уровень взаимосовместимости с флотами государств-членов и партнеров НАТО.
ForUm

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