также в разделеОбщество
Минздрав: Спад нынешней волны COVID-19 ускорился 9
В Украине создали межведомственный штаб для координации действий по защите границы 9
Патрульные катера типа Island прибыли в Украину 15
Разведка: Боевики просят Путина разрешить россиянам официально «служить» в ОРДЛО 27
22 ноября. Картина дня 15
Во Львове бездомных будут вакцинировать от COVID-19 8
IDEA: Украина поднялась в рейтинге демократий 20
Шмыгаль рассказал, как Кабмин будет укреплять границу 41
Будут судить пилота, на перехват которого поднимали МиГ-29 60
Испания изменила правила въезда для украинцев 50
Разоблачили еще одного 15-летнего «умельца», создавшего фейковую «Дию» 29
СБУ задержала сепаратиста-организатора «референдума» за «ДНР» 15
Полиция рассказала о результатах проверок COVID-сертификатов на транспорте 18
Команда Kyiv Post объявила о запуске нового медиа The Kyiv Independent 12
Впервые за 14 недель: В Украине снижается количество смертей от COVID-19 21
Две области в Украине выходят из «красной» зоны 47
Двух работников «Воды Донбасса» будут судить за смерть коллеги 19
Из Сирии эвакуировали еще 14 граждан Украины 30

Командование ВС РФ наращивает боеготовность российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

«22 ноября в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК началось масштабное командно-штабное обучение с привлечением мобилизационного резерва, подразделений силовых структур и оккупационных администраций. Контроль за проведение учений осуществляется комплексной комиссией 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ», - говорится в сообщении.

Проведение учений сопровождается активизацией деятельности российских пропагандистских СМИ по подготовке очередных фейковых материалов по дискредитации подразделений Объединенных сил.

Как сообщал ForUm, с конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может «повторить ошибку 2014 года», а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали «истерикой» сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких «провокаций» от Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги