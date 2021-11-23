Среди по меньшей мере 45 погибших в результате аварии автобуса на трассе в Болгарии было 12 детей, сообщает ВВС.

Инцидент произошел на автомагистрали около 02:00 по местному времени вблизи села Боснек к юго-западу от болгарской столицы Софии.

Автобус был зарегистрирован в Северной Македонии и перевозил возвращавшихся из Турции туристов.

Представитель министерства внутренних дел Болгарии сказал, что до сих пор непонятно, загорелся ли автобус, а потом разбился, или возгорание произошло уже после аварии.

Чиновники заявили, что транспортное средство, похоже, врезалось в дорожное ограждение. На снимках с места инцидента был виден участок дороги, где ограждение было повреждено.

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи сообщил журналистам, что группа тренеров возвращалась в столицу Скопье из поездки на выходные в турецкий город Стамбул.

Отмечается, что семерым пассажирам автобуса удалось спастись из автобуса, их доставили в больницу с ожогами.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что побеседовал с одним из них. Пострадавший рассказал, что в момент аварии пассажиры спали, когда их разбудил звук взрыва. Ему и еще шести пассажирам удалось выбить окна автобуса и спастись.

Рассматриваются две исходные версии ДТП – ошибка водителя или техническая неисправность.

По данным СМИ, всего в автобусе находились 52 человека.