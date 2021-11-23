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Не менее 45 человек погибли, еще семь человек госпитализированы с травмами в ночь на вторник в результате автокатастрофы в Болгарии.

Как сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на полицию, междугородний рейсовый автобус с номерами Северной Македонии загорелся близ села Боснек на Струмской автотрассе в западной части Болгарии.

По его данным, автобус направлялся из Турции в Северную Македонию, в салоне находились 52 человека - двое водителей-македонцев и 50 граждан Албании, передает Интерфакс.

Причины катастрофы выясняются. Движение на участке автотрассы ограничено.
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