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За сутки 22 ноября в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 055 человек;
  • летальных исходов – 720;
  • выздоровело – 23 107 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 353 136 человек;
  • выздоровело – 2 796 597 человек;
  • летальных исходов – 82 318;
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 595 737.

С начала вакцинальной кампании привито 12 914 335 человек, из них получили одну дозу – 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек. В общей сложности проведено 22 939 693 прививки.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
ForUm

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