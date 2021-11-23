За сутки 22 ноября в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 055 человек;
- летальных исходов – 720;
- выздоровело – 23 107 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 353 136 человек;
- выздоровело – 2 796 597 человек;
- летальных исходов – 82 318;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 595 737.
С начала вакцинальной кампании привито 12 914 335 человек, из них получили одну дозу – 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек. В общей сложности проведено 22 939 693 прививки.
88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
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