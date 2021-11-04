Верховная Рада назначила ряд министров.

Так, по представлению президента Украины Владимира Зеленского Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины.

Также Рада поддержала кандидатуру народного депутата фракции «Слуга народа» Ирины Верещук на пост вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Юлия Свириденко назначена на должность первого вице-премьера - министра экономики.

На должность министра по стратегическим отраслям промышленности назначен Павел Рябикин.

Народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал непристойный жест президенту Владимиру Зеленскому.

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