В Україні 27 жовтня переважно без істотних опадів, до +18°

В Україні у вівторок, 27 жовтня, утримається хмарна погода з проясненнями, на південному заході, а також уночі в західних областях пройдуть дощі, на решті території – без істотних опадів. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, на південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 5-10° тепла, на узбережжі морів до 14°, вдень 10-15°, на півдні країни до 18°. У Карпатах вночі та вдень 0-5° тепла.

У Києві та області 27 жовтня також хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у столиці вночі 8-10° тепла, вдень 12-14°. На Київщині вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°.