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За сутки 3 ноября в Украине зафиксировано 27 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 5 472 человека;
  • летальных исходов – 699;
  • выздоровело – 12 464 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 006 463 человека;
  • выздоровели – 2 479 138 человек;
  • летальных исходов – 70 146;
  • проведено ПЦР-тестирование – 14 658 956.

С начала вакцинальной кампании привито 10 895 720 человек, из них получили одну дозу – 10 895 718 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 682 891 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 578 609 прививок.

93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
ForUm

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