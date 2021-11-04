За сутки 3 ноября в Украине зафиксировано 27 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 5 472 человека;
- летальных исходов – 699;
- выздоровело – 12 464 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 006 463 человека;
- выздоровели – 2 479 138 человек;
- летальных исходов – 70 146;
- проведено ПЦР-тестирование – 14 658 956.
С начала вакцинальной кампании привито 10 895 720 человек, из них получили одну дозу – 10 895 718 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 682 891 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 578 609 прививок.
93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
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