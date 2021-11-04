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Верховная Рада назначила на должность министра по стратегическим отраслям промышленности руководителя таможни Павла Рябикина.

За проголосовали 237 нардепов, сообщила пресс-служба парламента.

Новый министр отметил, что для развития оборонно-промышленного комплекса необходимо скорейшее принятие закона об особенностях реформы ОПК.

Рябикина назначили главой Гостаможни в ноябре 2020 года.

С марта 2017 года он работал гендиректором аэропорта «Борисполь».  

Также трижды был нардепом: в 2000-2002 годах и в 2002-2005 годах –  беспартийный, в 2012-2014 годах – от «УДАРа».

В 2014-2015 годах работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации.

Ранее должность занимал Олег Уруский.
ForUm

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