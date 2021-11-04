По оценке Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» неточности, обнаруженные в протоколах на ряде избирательных участков Харькова, могут свидетельствовать о попытках фальсификации результатов выборов городского головы.

Публичная информация, предоставленная наблюдателями, указывает на факты организации избирательных фальсификаций, к которым, вероятно, были привлечены члены участковых избирательных комиссий.

Как стало известно, после завершения голосования на ряде избирательных участков Харькова было выявлено несоответствие между данными протоколов участковых избирательных комиссий и протоколов районных территориальных избирательных комиссий. Соответствующая схема могла быть использована для увеличения количества голосов в пользу одного из кандидатов в должность городского головы Харькова.

По мнению КИУ, такие действия могут иметь признаки правонарушений, определенных Уголовным Кодексом Украины, а именно ст. 157 УК («Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя») и ст. 158-3 УКУ («Фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательного ящика, списка избирателей или участников референдума»).

КИУ отмечает, что ситуация в Харькове должна получить неотложную реакцию правоохранительных органов, что позволит установить все обстоятельства дела и привлечь к ответственным виновных лиц.

Также КИУ призывает территориальную избирательную комиссию Харькова не препятствовать установлению фактов вероятных нарушений во время выборов и организовать прозрачный процесс установления результатов выборов (в том числе по организации повторного подсчета голосов на проблемных избирательных участках).

Напомним, вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66%). За Михаила Добкина проголосовали 82 008 человек (28,41%).

Кандидат на пост городского головы Харькова Михаил Добкин намерен обжаловать результаты внеочередных выборов, установленные территориальной городской избирательной комиссией.