Верховная Рада поддержала кандидатуру Юлии Свириденко на должность первого вице-премьера - министра экономики.

За такое решение проголосовали 256 нардепов.

В частности, за назначение Свириденко проголосовали 214 «слуг», 13 нардепов от «За будущее», 20 - от «Доверия» и 9 внефракционных.

Фракции «Европейская солидарность», «ОПЗЖ», «Голос» и «Батькивщина» не дали ни одного голоса.

Свириденко родилась и долгое время работала в Чернигове. По образованию – экономист. В 2008 году окончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет. Кроме основного образования, Свириденко также обучалась на различных последипломных программах, пишет издание «Фокус».

После окончания университета Юлия Свириденко в 2008 году начала работать экономистом по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО «АМП» в Киеве (компания работает на рынке недвижимости). Через три года – в 2011 году –Свириденко покинула компанию, так как была назначена главой Постоянного представительства Чернигова в городе Уси (Китайская Народная Республика). На своем посту Юлия занималась привлечением китайских инвесторов в Украину. По результатам работы Постоянного представительства в Чернигове было зарегистрировано предприятие «Эко-Втор» со 100% иностранными инвестициями.

На госслужбу Свириденко перешла в 2015 году, став сначала советником главы Черниговской ОГА, а с августа 2015 года — начальником Департамента экономического развития в этой же администрации. С сентября 2017 была и. о., а с 2018 первым замглавы Черниговской ОГА, несколько месяцев исполняла обязанности главы администрации региона. За время ее деятельности, писали СМИ, в период с 2015 по 2017 год, на разных должностях в Черниговской ОГА, в экономику области поступило более 340 миллионов долларов США прямых иностранных инвестиций (их общий объем составил 430 миллионов долларов США). По темпу роста инвестиций в 2017 году Черниговщина заняла первое место в Украине.

В 2019 году, пишет издание, Свириденко пригласили в Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства на должность замминистра, а затем с июля 2020 — первого заместителя. В ее обязанности входило формирование и реализация государственной политики в сфере труда и занятости населения, а также в сфере промышленной и ценовой политики.

С декабря 2020 года Свириденко работает в Офисе Президента на посту заместителя руководителя, где занимается экономическими вопросами, связями с инвесторами. Она также занимается разработкой мер для стимулирования экономического роста Украины в 2021–2022 гг.

Кроме того, с декабря 2020 года Свириденко возглавляет созданный Президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу. В июне-сентябре Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины». С марта 2020 по февраль 2021 входила в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, в подгруппу по экономическим и социальным вопросам.