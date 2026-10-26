Очікуємо, що Україна та Молдова інтегруються до ЄС разом – Корецький

Вступ України та Молдови до Євросоюзу має важливе значення для безпеки та економічного розвитку обох країн. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час спільного брифінгу із прем’єр-міністром Молдови Василе Тофаном, передає Ukrinform.

"Ми цінуємо і поважаємо прогрес, який здійснила Молдова на шляху до реформ, імплементації законодавства. Україна робить багато значних кроків на цьому шляху. Тому очікуємо, що обидві країни зможуть одночасно все виконати, і ми спільно дійдемо до вступу до Європейського союзу", - сказав Корецький.

Він наголосив, що вступ обох країн до ЄС має важливе значення для безпеки як України та Молдови, так і всього регіону. Крім того, синхронізована інтеграція має економічну складову, адже обидві країни тісно пов'язані транспортними коридорами, мають торговельні зв'язки.

"Спільний рух до ЄС сприятиме розвитку транскордонної торгівлі, залученню інвестицій та інтеграції в ринок Євросоюзу", - додав Корецький.

Він також подякував молдовському колезі за послідовну підтримку України та конструктивний діалог.