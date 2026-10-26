Кубок України з вільної боротьби: У грудні Львів прийматиме найсильніших борців та борчинь країни

Кубок України з вільної боротьби перенесено на 14-16 грудня 2026 року. Як інформує Асоціація спортивної боротьби України, місцем проведення змагань стане Львів.

За нагороди національного Кубка та звання найсильніших змагатимуться провідні борці та борчині з усієї країни.

Зміна дат та локації забезпечить належний рівень підготовки та безпеки для всіх учасників і гостей заходу. Львів прийматиме подію такого масштабу з дотриманням усіх необхідних організаційних стандартів, зазначається у релізі організації.