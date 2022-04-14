Верховна Рада ухвалила постанову, якою затвердила заяву про визнання дій російської армії в Україні геноцидом українського народу.

«Парламент України визнає та звертається до міжнародної спільноти з проханням визнати вчинення росією геноциду Українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів в Україні», - повідомляється на сайті парламенту.

«Вчинені ЗС РФ дії є не просто злочином агресії, а мають на меті системне та послідовне знищення українського народу, його самобутності та позбавлення його права на самовизначення та самостійний розвиток. Це потребує невідкладного визнання дій, вчинених ЗС РФ під час останньої фази збройної агресії РФ проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу», - йдеться в пояснювальній записці.

Постанова також передбачає направлення звернень від Верховної Ради до ООН, ПАРЄ, Європарламенту, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання дій російських військових в Україні геноцидом українського народу.