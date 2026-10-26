США готують тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Вашингтон планує тристоронні переговори щодо завершення війни Росії проти України.

Джонсон протягом вихідних спілкувався з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Марко Рубіо, які повідомили йому про плани щодо переговорів, повідомляє Bloomberg.

"Вони працюють над тим, щоб покласти край" війні Росії проти України", - сказав він.

Він додав, що сторони вже на порозі тристоронніх переговорів.

Джонсон зазначив, що ситуація має багато складових, а адміністрація США робить усе можливе для завершення конфлікту.

Він наголосив, що Путіну не можна довіряти, і США мають діяти з урахуванням цього.

Фото: X/Speaker Mike Johnson.