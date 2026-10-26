Дезертир погодився на пропозицію ФСБ: ДБР затримало військового, якого підозрюють у передачі даних про позиції Сил оборони

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру військовослужбовцю Збройних сил України, у самовільному залишенні місця служби та співпраці з російськими спецслужбами, повідомляє ДБР.

За даними слідства, «чоловіка призвали на військову службу наприкінці 2024 року. Однак після кількох місяців служби та проходження навчання він утік із військової частини й переховувався на півдні України. Постійно потребуючи грошей, дезертир погодився на пропозицію представника російської ФСБ заробляти на передачі інформації про українські війська».

«За завданням російських кураторів він збирав дані про переміщення та розташування українських підрозділів, їхнє озброєння й військову техніку на території Запорізької та Херсонської областей. Отриману інформацію передавав ворогу, допомагаючи встановлювати точні позиції українських військових», - зазначили в ДБР.

Після отримання цих даних російські війська завдавали ударів по переданих координатах, унаслідок яких українські військовослужбовці дістали поранення. Також була пошкоджена військова техніка.

«Згодом чоловік вирішив повернутися на військову службу, щоб отримати доступ до більшої кількості інформації та продовжити працювати на ворога», - поінформували в ДБР.

Однак працівники ДБР та військової контррозвідки Служби безпеки України викрили й затримали його.

Військовослужбовцю повідомили про підозру в самовільному залишенні військової частини або місця служби в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України) та державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Найсуворіша санкція інкримінованих статей передбачає довічне позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою.